‘Vamos torcer pela paz lá’, diz Bolsonaro sobre Rússia e Ucrânia

Presidente viaja na noite desta segunda-feira para encontro com Vladimir Putin; reunião ocorre em meio à escalada de tensão

Reprodução/YouTube/focodobrasil Bolsonaro tem viagem marcada para a Rússia nesta segunda



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira, 14, que o mundo todo “tem seus problemas” e afirmou que vai torcer pela paz na Rússia. “Sabemos do momento difícil que existe naquela região, temos negócios comerciais com eles. Em grande parte, nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, tudo certo”, declarou em conversa com apoiadores.

Bolsonaro viaja ao país na noite desta segunda para o primeiro encontro oficial com o presidente russo Vladimir Putin. A reunião ocorre em meio à escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. “O mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver os problemas dos outros… A gente, se for possível, minha palavra lá é de paz, tudo bem. Mas a gente sabe o que está em jogo. Não vou entrar em detalhes aqui”, afirmou o mandatário. “A gente quer a paz, mas a gente tem que entender que todo mundo é ser humano. Vamos torcer para que dê certo. Se depender de uma palavra minha, o mundo teria paz”, concluiu.