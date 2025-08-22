Jovem Pan > Notícias > Política > Van Hattem apresenta defesa no Conselho de Ética e diz que tinha direito de sentar em cadeira da Mesa Diretora

Van Hattem apresenta defesa no Conselho de Ética e diz que tinha direito de sentar em cadeira da Mesa Diretora

Sob risco de perder o mandato, deputado do Novo alega que ato fez parte de obstrução parlamentar legítima; partido acusa os autores da representação de perseguição

  • Por da Redação
  • 22/08/2025 06h08
  • BlueSky
Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) fez duras críticas ao atual governo durante evento de lançamento da pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para presidente do Brasil Marcel van Hattem participa do lançamento da candidatura à Presidência de Romeu Zema, seu colega de Novo

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) apresentou sua defesa prévia no processo que tramita no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O parlamentar é acusado de ter participado do motim que ocupou a Mesa Diretora da Casa, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A representação foi apresentada pelos líderes Lindbergh Farias (PT-RJ), Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Pedro Campos (PSB-PE). Eles pedem a suspensão do mandato de Van Hattem por seis meses.

Na defesa, o deputado afirma que não cometeu nenhuma ilegalidade e que a acusação “não reproduz corretamente os fatos”. Segundo ele, não chegou a se sentar na cadeira da presidência da Câmara, mas em uma poltrona destinada a qualquer deputado. “Como se percebe do vídeo, o deputado federal ora representado não fez qualquer movimento impeditivo do acesso e do exercício imediato das funções do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), uma vez que se encontrava sentado em poltrona destinada a deputado federal”, diz a peça encaminhada à Corregedoria.

As imagens mostram Motta se aproximando da Mesa Diretora, mas recuando ao ver o espaço ocupado. Em seguida, aliados o empurram até a cadeira, após a saída de Van Hattem e de outros parlamentares. O deputado gaúcho defende que o episódio se enquadra no conceito de obstrução parlamentar, prática que, segundo ele, integra o jogo político. O Novo, partido de Van Hattem, também divulgou nota em que classifica a ação como “instrumento legítimo e tradicional da oposição” e acusa os autores da representação de perseguição.

Parlamentares bolsonaristas que participaram do ato condicionaram o fim do bloqueio aos trabalhos legislativos à votação de medidas como a anistia de condenados pelos atos de 8 de Janeiro, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Além disso, o Novo apresentou uma representação contra Lindbergh Farias no próprio Conselho de Ética, acusando o petista de quebra de decoro por ter acionado a Procuradoria-Geral da República contra oposicionistas. O Conselho de Ética da Câmara será responsável por avaliar o caso e decidir se Van Hattem e outros 13 deputados denunciados pelo motim serão punidos.

Leia também

Barroso rebate acusação sobre autoritarismo do Judiciário no Brasil
Presidente do Conselho de Ética defende celeridade na análise deputados que participaram de motim na Câmara

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >