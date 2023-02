Veja como fica a composição da Mesa Diretora do Senado Federal

Grupo parlamentar terá membros do União Brasil, Podemos, MDB, PSD, PDT, PSB e do PT

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Cargos foram distribuídos de forma proporcional às representações partidárias



O Senado Federal elegeu os titulares e suplentes que vão compor a Mesa Diretora da Casa no próximo biênio. Os 81 parlamentares, o que inclui os 27 senadores eleitos que tomaram posse nesta quarta-feira, 1, elegeram os 11 membros da Comissão, sendo sete titulares e quatro suplentes, distribuídos da seguinte forma: presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e quatro secretários titulares. Também foram escolhidos quatro suplentes. Como a Jovem Pan mostrou, o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) confirmou favoritismo para o cargo e se reelegeu com votos de 49 senadores. Ele disputava a presidência com Rogério Marinho (PL-RN), que teve 32 votos e ficou na segunda colocação. Com a vitória de Pacheco, os demais cargos da Mesa Diretora foram distribuídos de forma proporcional às representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação na Casa. Ou seja, as maiores bancadas ficam com as principais posições.

Veja abaixo os 7 membros titulares da Mesa Diretora do Senado: