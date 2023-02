Veja como ficam as bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado

Parlamentares eleitos em 2022 tomaram posse nesta quarta-feira, 1°, e reelegeram Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como presidentes das duas Casas

Geraldo Magela/Agência Senado Oposição ao governo no Congresso Nacional já se movimenta contra o 'revogaço' feito por Lula (PT)



Os trabalhos do Congresso Nacional em 2023 começaram nesta quarta-feira, 1º, com a cerimônia de posse dos deputados e dos senadores eleitos no pleito de 2022. Além disso, houve a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que alcançou a maior votação da história, com 464 votos, e do Senado, onde Rodrigo Pacheco (PSD-MG) conquistou 49 votos e superou Rogério Marinho (PL-RN). Na Câmara, a maior bancada será do PL, com 99 representantes, quase um quinto do total de 513. Em segundo lugar, vem a bancada da Federação Brasil da Esperança, que une os 69 deputados do PT, os seis do PCdoB e os seis do PV, somando 81 parlamentares. A terceira maior bancada será do União Brasil, com 59 parlamentares, sendo seguido pelo PP, com 47 representantes, e pelo MDB e pelo PSD, ambos com 42 deputados. No Senado, a maior bancada será do PSD, com 15 representantes. O PL terá 12 parlamentares, com o MDB e o União Brasil completando o topo da lista com 10 senadores. A bancada do PT terá nove integrantes.

Composição das bancadas da Câmara dos Deputados:

PL: 99

Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV): 81

União Brasil: 59

PP: 47

MDB: 42

PSD: 42

Republicanos: 40

Federação PSDB-Cidadania: 18

PDT: 17

PSB: 14

Federação PSOL-Rede: 14

PODE: 12

Avante: 7

PSC: 6

Patriota: 4

Solidariedade: 4

PROS: 3

Novo: 3

PTB: 1

Composição das bancadas do Senado:

PSD: 15

PL: 12

MDB: 10

União Brasil: 10

PT: 9

PP: 6

Podemos: 4

Republicanos: 4

Federação PSDB-Cidadania: 3

PDT: 3

PSB: 3

Rede-PSOL: 1