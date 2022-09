Veja o que disseram presidenciáveis, autoridades e outros políticos sobre o 7 de Setembro

Ex-presidente Lula fala reconquistar a ‘bandeira, soberania e democracia’ do Brasil; Alexandre de Moraes fala em ‘Brasil livre’ e Arthur Lira em país ‘independente’

Com as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, comemorada nesta quarta-feira, 7 de setembro, diversas autoridades e políticos estão usando as redes sociais e espaços públicos para discursos comemorativos, onde falam em liberdade, democracia, exaltam a bandeira nacional e os símbolos da nação. Como a Jovem Pan mostrou, as primeiras declarações sobre o 7 de setembro começaram nesta terça-feira, 6. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenções de votos à Presidência, que foi veiculada no horário eleitoral gratuito já teve como foco a Independência do Brasil, com falas em defesa da bandeira brasileira e das cores verde e amarelo como “símbolos de amor” e do país. “Quem ama o Brasil de verdade não deixa seu povo passando fome”, dizia a campanha, que também falou em “patriotismo saudável”. Em declaração nesta quarta, Lula reforçou as falas e disse ter fé que o Brasil vai “reconquistar sua bandeira, soberania e democracia”. “200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia”, escreveu no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de celebrações pelo Bicentenário da Independência em Brasília e disse que “o bem sempre vence o mal”. “Seguramente, passamos por momentos difíceis. A história nos mostra: 22, 65, 64, 16, 18 e, agora, 22. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo, e o nosso povo acredita em Deus. Tenho a certeza que, com perseverança, fazendo tudo aquilo que nós pudermos fazer aqui na Terra, Ele, lá em cima, fará por nós o que for possível para nós. Assim sendo, tenho certeza que aqui, uma segunda terra prometida, um paraíso, um povo maravilhoso, uma terra inigualável em todo o mundo, continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aí”, disse. Também candidato ao Palácio do Planalto, o ex-ministro Ciro Gomes desejou que “ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade”. “Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade – neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho”, também escreveu nas redes sociais.

Outros políticos, como Fernando Haddad (PT), candidato ao Governo de São Paulo, também se manifestaram pela data comemorativa. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo da sua campanha onde afirma que “ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito”. “É muito mais fácil lutar pela independência do nosso com um governo que dissemina o amor no lugar do ódio e que respeita a democracia, ao invés de ameaçar as instituições. (…) Duzentos anos depois do grito da independência, ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito, diz o candidato ao governo de São Paulo, em vídeo publicado no Twitter. Entre as autoridades, o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), falou em “Brasil livre” e em “concretização de nosso Estado Democrático de Direito”, enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), falou em “Brasil independente”. “Há 200 anos, começava a nascer o Brasil de hoje, com um futuro de desafios, decisões difíceis mas necessárias e grandes conquistas a alcançar. O 7 de set de 200 anos atrás continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos! O Brasil independente é sempre o que olha para frente”, mencionou o deputado federal. Presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco compartilhou um texto para reforçar o “sentimento de nação que nos une enquanto indivíduos e como comunidade”. Veja abaixo a manifestação de presidenciáveis, autoridades e outros políticos:

