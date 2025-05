Vendedores protestam em Copacabana contra novas regras de comércio na orla

Manifestação é uma reação a restrições que regulamentam o mercado nas praias do Rio de Janeiro, que entrarão em vigor no dia 1º/6; decreto permite que apenas ambulantes cadastrados poderão trabalhar

éRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes expressam sua insatisfação com as restrições impostas, que incluem a proibição de garrafas de vidro e a realização de música ao vivo sem autorização



Camelôs realizaram um protesto na Avenida Atlântica, em Copacabana, nesta segunda-feira (26), bloqueando duas pistas no sentido Ipanema. A manifestação é uma reação às novas regras que regulamentam o comércio na orla e nas praias do Rio de Janeiro, que entrarão em vigor no próximo fim de semana. Os manifestantes expressam sua insatisfação com as restrições impostas, que incluem a proibição de garrafas de vidro e a realização de música ao vivo sem autorização.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e a Polícia Militar estão presentes na área para monitorar a situação. Motoristas que transitam pela região devem redobrar a atenção e evitar a Avenida Atlântica, uma vez que as faixas estão ocupadas pelos manifestantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os ambulantes que participam do ato são, em sua maioria, vendedores que atuam na areia, oferecendo produtos como mate, milho e camarão. Eles se opõem à proibição de atividades para aqueles que não possuem autorização. O novo decreto, que foi publicado recentemente, lista 16 condutas que serão vetadas nas praias.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias