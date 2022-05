Vereador é acusado de ofensa racista em reunião na Câmara de SP: ‘Coisa de preto’

Camilo Cristófaro participava de maneira remota da CPI dos Aplicativos quando ocorreu a manifestação; reunião foi interrompida pelo presidente da comissão após o ocorrido

Afonso Braga - 12-02-2020 Vereador Camilo Cristófaro teria realizado falas racistas durante reunião na Câmara Municipal de São Paulo



Durante reunião na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as atuações das empresas de aplicativo na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Camilo Cristófaro (PSB) foi acusado de reproduzir uma fala racista em seu microfone. Durante manifestação do presidente da CPI, vereador Adilson Amadeu (União Basil), Cristófaro teria comentado: “Varrendo com água na calçada. É coisa de preto, né?”. O parlamentar realizou a afirmação de maneira remota, já que o mesmo não encontrava-se presencialmente na Câmara Municipal de São Paulo. Na sequência, Amadeu pediu que o som fosse desligado e a vereadora Luana Alves (PSOL) interferiu em tom de protesto. “Não vai desligar, acabou de ficar registrado”, disse a parlamentar. Por fim, o presidente da sessão suspendeu o andamento da sessão por cinco minutos.

Em contato com a equipe de reportagem da Jovem Pan, a advogada do vereador Camilo Cristófaro afirmou que ainda não conversou com seu cliente sobre o acontecido e que, por ora, não irá se pronunciar. A parlamentar Luana Alves manifestou-se em suas redes sociais e alegou que irá entrar com uma representação na Corregedoria da Câmara para que Cristófaro seja investigado pela Casa. “Estamos preparando a representação”, afirmou. Em nota, a Câmara dos Vereadores lamentou o ocorrido afirmou abrirá uma investigação.

Confira a nota na íntegra:

É com uma indignação imensa que lamento mais uma denúncia de episódio racista dentro da Câmara de Vereadores de São Paulo, local democrático, livre e que acolhe a todos.Como negro e presidente da Câmara tenho lutado com todas as forças contra o racismo, crime que insiste em ser cometido dentro de uma Casa de Leis e fora dela também.O caso será apurado pela Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo.

Milton Leite

Presidente da CMSP

