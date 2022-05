Vice de Lula, Alckmin celebra resultado do Datafolha: ‘Povo quer mudança’

Ex-governador de São Paulo compartilhou o resultado da pesquisa eleitoral que sinaliza possível vitória petista no primeiro turno

Reprodução/Partido dos Trabalhadores/Ricardo Stuckert Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin integram a chapa presidencial que planeja disputar a presidência da República



Candidato a vice-presidente na chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB) utilizou as sua redes sociais nesta sexta-feira, 27, para comemorar o resultado da recente pesquisa Datafolha sobre as eleições presidenciais. Divulgada na última quinta, o instituto revelou que seu cabeça de chapa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 48% da preferência do eleitorado, seguido do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) com 27% das intenções de voto e Ciro Gomes (PDT) com 7%. Na publicação, o ex-governador de São Paulo alegou que a população brasileira deseja uma mudança no comando do Planalto. “Estamos no começo da nossa caminhada e com a plena convicção de que temos condições de construir uma vida melhor para todos”, afirmou Alckmin.

O documento divulgado pelo Datafolha não inclui a participação do ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB); e do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (União Brasil). Após os três primeiros colocados na pesquisa, os demais candidatos – Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante-MG), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e General Santos Cruz (Podemos) – não ultrapassaram os 2% das intenções de voto. Brancos e nulos somaram 7% e outros 4% não souberam ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, com a exclusão dos votos brancos e nulos, a pesquisa mostra que a chapa petista venceria no primeiro turno.