Vice-líder do governo diz que Haddad é o melhor para concorrer ao governo de SP

Alencar Santana (PT-SP) afirmou que decisão será tomada por Lula e pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva

Kelly Fersan/Ministério da Fazenda Ministro Fernando Haddad durante evento promovido pela Fiesp



O deputado federal Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo na Câmara, afirmou nesta sexta-feira (27) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o melhor nome do PT para concorrer ao governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições em outubro. Segundo o parlamentar, os aliados estão na expectativa da decisão a ser tomada pelo ministro com o presidente Lula e o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

“É um nome que estamos torcendo para que seja o nosso candidato”, disse o deputado em entrevista ao UOL. “Acho que o Haddad é o melhor nome para fazer essa disputa por algumas razões. Primeiro, ele disputou o segundo turno na eleição de 2022, onde os projetos foram apresentados. O governador Tarcísio, apesar de estar bem posicionado, por ora, na pesquisa, não tem um adversário direto e ele vem perdendo percentual ao longo do tempo”, afirmou.

Para Santana, caso eleito, Haddad terá a oportunidade de complementar o projeto do governo Lula para o estado de São Paulo, “seja diretamente com os municípios, seja, por exemplo, ajudando o governo do estado a fazer o túnel Santos-Guarujá, uma coisa antiga que quem está viabilizando é o governo federal. Ou o trem Jundiaí-Campinas, que também é recurso federal”, disse o deputado.

Questionado sobre os planos do PT para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), nome que também pode fortalecer o palanque do partido em São Paulo, Santana afirmou que “Alckmin merece todo o respeito e gratidão“.

“O movimento que foi feito tanto por ele quanto pelo presidente Lula foram de grande novidade na política em 2022 e essenciais para garantir a vitória naquelas eleições. Ele está fazendo um grande trabalho como ministro e uma postura exemplar como vice-presidente. Logicamente, se ele decidir que quer disputar o governo de São Paulo ou que quer disputar o Senado, nós vamos respeitá-lo e ele será prioridade”, afirmou.

“Eu não tenho dúvida de que essa dupla está indo bem e tem tudo para ganhar novamente as eleições deste ano, porque simbolizam projetos que eram antagônicos, mas que em nome da democracia brasileira se uniram e merecem continuar”, disse, em referência a Lula e Alckmin.

Na quinta-feira (26), Haddad e Lula conversaram em jantar no Palácio da Alvorada para acertar sua candidatura ao governo de São Paulo. Após meses negando que disputaria as eleições neste ano, aliados dizem que o ministro afirmou que será candidato porque nunca poderia negar um pedido feito pelo presidente. Haddad é hoje considerado o sucessor natural de Lula no PT, a partir de 2030, e sua entrada no páreo dará essa sinalização.

*Com informações do Estadão Conteúdo