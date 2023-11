Vice-presidente da Câmara prevê que veto de Lula à desoneração deve ser derrubado pelo Congresso

Senadores e deputados ainda não chegaram a acordo sobre votar na próxima terça-feira

O vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, afirmou durante um evento da Esfera Brasil nesta sexta-feira, 24, que o Congresso pretende derrubar o veto do governo federal à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. “O projeto é crucial para os 17 setores prestigiados. Não é o melhor modelo, mas é o que foi possível. Meu sentimento é que o Congresso tende a derrubar o veto”, disse. A fala do deputado se refere à decisão do presidente Lula de vetar integralmente na quinta-feira, 23, o projeto que prorrogaria a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam até 2027.

De acordo com parlamentar, o Congresso é liberal e de centro-direita, enquanto o governo Lula é mais de centro-esquerda. Outra pauta econômica que deve ser aprovado ainda este ano é a reforma tributária, segundo Pereira. “Não tenha dúvidas que muitas das modificações que o Senado fez serão retiradas na Câmara. A decisão será fatiada e não está tomada ainda”, afirmou. Mais cedo, a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, defendeu o veto integral do presidente Lula, conforme mostrou o site da Jovem Pan. Segundo a parlamentar, “Lula e Haddad fizeram bem em não prorrogar um benefício que custa 25 bilhões e sem nenhuma comprovação de que gerou empregos”.