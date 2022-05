Vice-presidente do Cidadania manda indireta a Doria: ‘Ninguém é candidato de si mesmo’

Partidos avaliam que Simone Tebet é a melhor opção para disputar a Presidência da República, mas tucano não deve abrir mão da candidatura

Agência Câmara Daniel Coelho é deputado e vice-presidente do Cidadania



O deputado federal e vice-presidente do Cidadania, Daniel Coelho (PE), mandou uma indireta a João Doria (PSDB) no Twitter nesta sexta-feira, 20. “Ninguém é candidato de si mesmo. Ser candidato a presidente da república não é sobre EU. É sobre NÓS. Como dizia Churchill: O orgulhoso prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho”, escreveu. O Cidadania aprovou a federação com o PSDB neste ano e também se uniu ao MDB para a escolha de uma candidatura única de terceira via. Em reunião na última quarta-feira, 18, os partidos avaliaram que a senadora Simone Tebet (MDB) é a melhor escolha para disputar a Presidência da República. A decisão se baseou em pesquisas quantitativa e qualitativa. Embora Doria esteja à frente da emedebista em intenções de voto, ele é o segundo candidato com mais rejeição, atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-governador de São Paulo, no entanto, indica que não vai abrir mão da disputa e cobra que o PSDB respeite o resultado das prévias que o escolheram como pré-candidato. Nesta sexta, Doria compartilhou um tweet do jornalista Ricardo Noblat, no qual critica a decisão do partido. “Onde já se viu um partido desprezar o candidato que escolheu para presidente da República em eleições internas onde votaram 17 mil dos seus filiados? E enxotá-lo depois dele ter renunciado ao governo do mais importante Estado do país?”, diz a publicação. O tucano também publicou o vídeo em que o cientista político Antônio Lavareda avalia que ele tem mais condições de romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. “Tebet não tem ainda a dimensão curricular para enfrentar essa briga de cachorros grandes”, diz Lavareda. “#SimplesAssim”, comentou Doria.