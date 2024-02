Vice-presidente do PL declara apoio ‘incondicional’ e ‘confiança irrestrita’ do partido em Costa Neto

Deputado Capitão Augusto também defendeu a ‘liderança inabalável’ de Valdemar no partido

Luis Macedo/Câmara dos Deputados A declaração ocorre após a prisão de flagrante de Costa Neto pelo Polícia Federal por porte de arma ilegal



O vice-presidente nacional do Partido Liberal, deputado federal Capitão Augusto, defendeu nesta quinta-feira, 8, a “liderança inabalável” de Valdemar Costa Neto no comando da sigla e falou em “apoio incondicional e confiança irrestrita” no político. Em comunicado enviado a jornalistas, o parlamentar diz ser “fundamental” reconhecer o papel “significativo e a liderança excepcional” do colega: “A maior representação dos valores conservadores em nosso país”. “Sua habilidade para guiar o partido através de tempos complexos demonstra não apenas sua visão estratégica, mas também sua dedicação incansável à causa conservadora”, exalta Capitão Augusto. Ele também defende o princípio da ampla defesa e do contraditório como pilares essenciais do Estado Democrático de Direito. “Estamos confiantes de que, em tempo hábil, todas as questões serão devidamente esclarecidas”, completa a mensagem.

A declaração ocorre após a prisão de flagrante de Costa Neto pelo Polícia Federal por porte de arma ilegal. O presidente nacional do PL integra a lista de alvos da Operação Tempus Veritatis, que investiga organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo a PF, o objetivo do grupo investigado era “obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”. São cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados.