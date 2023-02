Vice-presidente do PT posta foto com Pazuello e leva bronca de Gleisi: ‘Desrespeito tem limites’

Washington Quaquá foi criticado por militantes petistas e respondeu aos posicionamentos contrários com uma imagem de um jumento; militar ocupou o cargo de ministro da Saúde durante a gestão Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram/Washington.quaqua.5 Vice-presidente do Partido dos Trabalhadores publicou uma foto em sua rede social junto ao ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro



O deputado federal e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Washington Quaquá (PT-RJ), foi repreendido pela presidente da legenda e também parlamentar, Gleisi Hoffmann (PT-PR), após a publicação de uma imagem junto ao também deputado e ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro (PL), general Eduardo Pazuello (PT-RJ). O encontro foi registrado durante reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. “Resolvi postar a foto nossa mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. Gostei muito da conversa e do tom civilizado do General. Quero inclusive com ele criar pontes de diálogo com os militares”, afirmou Quaquá na legenda da foto após ressaltar que a tarefa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “unir, pacificar e reconstruir o país”. Ambos eleitos para a Câmara, a dupla é colega de bancada do Rio de Janeiro. Após a publicação, Gleisi foi ao seu perfil no Twitter e condenou a aproximação entre o vice-presidente petista e o ex-ministro. “Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o Partido dos Trabalhadores e ofensiva às vítimas da Covid”, opinou a mandatária da sigla após ressaltar que, “na vida e na politica, tudo tem limites”. Quaquá rebateu as críticas feitas pela militância petista e publicou uma foto de um jumento, com a seguinte legenda: “De direita ou esquerda, jumento é jumento”.