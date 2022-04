Vídeo: Ciro Gomes agride apoiador de Bolsonaro em feira agrícola

Presidenciável disse ter sofrido tentativas de agressão e ouvido insultos contra sua origem nordestina

O pré-candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes, discutiu com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a agredir um nesta quinta, 28, ao comparecer à Agrishow, feira agrícola realizada em Ribeirão Preto (SP). Enquanto caminhava pelo local, Ciro foi vaiado e chamou Bolsonaro de “nazista” e “ladrão de rachadinha”. Ao entrar em um estande em que máquinas agrícolas estavam sendo expostas, um homem se aproxima e anda ao lado do pré-candidato enquanto segura um celular. Logo depois, o ex-político tenta levar a mão à barriga do homem que o interpelava. Em nota publicada nas redes sociais, o ex-ministro da Economia afirmou que foi insultado e sofreu tentativas de agressão, mas “reagiu à altura”. Confira a nota e, na sequência, o vídeo do ocorrido.

Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas. (…) — Ciro Gomes (@cirogomes) April 28, 2022

Mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender. — Ciro Gomes (@cirogomes) April 28, 2022

Com vocês, @cirogomes. O cara que tá se fazendo de vítima na internet agora, dizendo que "foi agredido por bolsonaristas". Pro teu azar, cangaceiro Ciro, hoje em dia existem os celulares e as redes sociais. E com elas nós desmentiremos cada um de vocês. pic.twitter.com/lAW0ZKKpdq — Paulo Filippus (@paulofilippus) April 28, 2022

Em outro vídeo, é possível ver Ciro ofendendo a mãe de um dos manifestantes que gritava o nome de Bolsonaro. Ao falar à imprensa presente no local, o presidenciável disse que “um país que é governado por bandido, ladrão, tem que ter esse tipo de quadrilha. Estou aqui andando na Agrishow e vocês estão vendo quem está insultando quem”. Em outro ponto, disse que Lula e Bolsonaro se escolheram para concorrer na disputa eleitoral e garantiu que, se concorrer com Bolsonaro, vence com mais de 20 pontos de vantagem, e que também derrotaria o atual presidente num debate.