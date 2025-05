Visto é decisão soberana de cada país, diz Vieira sobre decisão do governo Trump

Sua fala ocorreu em resposta ao anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que informou sobre a suspensão de permissões de entrada para autoridades que atuam contra a liberdade de expressão

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou que a concessão de vistos é uma prerrogativa soberana de cada nação. Sua fala ocorreu em resposta ao anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que informou sobre a suspensão de permissões de entrada para autoridades que atuam contra a liberdade de expressão. Essa decisão pode impactar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vieira enfatizou que a política de vistos é uma responsabilidade exclusiva de cada país, ressaltando que não há necessidade de justificar a concessão ou a recusa de vistos. Ele também fez uma distinção importante entre os vistos comuns e as permissões especiais de viagem, que são necessárias para participação em reuniões de organismos internacionais, as quais devem ser concedidas pelo país anfitrião.

A declaração do ministro ocorre em um contexto de crescendo tensão entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em relação a questões de direitos humanos e liberdade de expressão. A possibilidade de uma medida específica contra Moraes, que é uma figura central em várias decisões judiciais no Brasil, tem gerado expectativa entre aliados políticos e observadores da cena política. A situação levanta questões sobre a autonomia do Brasil em suas relações internacionais e a influência que decisões de outros países podem ter sobre suas autoridades.

