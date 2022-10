‘Vitória da democracia’, diz presidente do PT sobre direito de resposta concedido a Lula pelo TSE

Por unanimidade, Corte Eleitoral referendou entendimento da ministra Maria Claudia Bucchianeri, que votou por conceder 116 inserções do presidente Jair Bolsonaro ao petista

Reprodução/Jovem Pan News 'Ganhamos definitivamente o direito de resposta nas inserções mentirosas e ofensivas de Bolsonaro', escreveu Gleisi



A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, foi ao Twitter comentar a decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de conceder ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 116 direitos de resposta na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vitória da democracia e do direito! Ganhamos definitivamente o direito de resposta nas inserções mentirosas e ofensivas de Bolsonaro. O crime não pode prevalecer”, escreveu a parlamentar. Na quarta-feira, 19, a ministra Maria Claudia Bucchianeri havia concedido 164 inserções ao petista, por entender que a campanha do atual presidente da República divulgou desinformação sobre o adversário. As propagandas diziam que Lula teria ligação com o crime organizado por ter sido o mais votado em presídios e que o candidato do PT teria pedido ao então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz. Bucchianeri destacou que os fatos eram “sabidamente inverídicos por descontextualização”.

Neste sábado, porém, a magistrada votou por manter 116 peças. O conteúdo vai ao ar em cinco emissoras, 24 vezes em cada uma delas. “Mantenho o exercício do direito de resposta, que será divulgado por 116 vezes, no mesmíssimo bloco horário e na mesma emissora de televisão indicada na petição inicial para cada uma das reproduções do conteúdo tido como ilícito, o que corresponde à perda de 24 inserções”, afirmou em seu voto. Ela foi acompanhada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e pelos ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sergio Banhos e Raul Araújo, o último a votar. Os integrantes da Justiça Eleitoral tinham até as 23h59 deste sábado, 22, para se manifestar.

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), aliado de Lula, também comentou a decisão do TSE em seu perfil no Twitter. Na publicação, o pessebista fez alusão ao personagem Bento Carneiro, de Chico Anysio, em sua publicação. “Nossa vingança ‘sará’ maligna, já dizia o Bento Carneiro, Vampiro do Povo Brasileiro!! Game over! Viva o TSE!”, escreveu. As campanhas de Lula e Bolsonaro travam uma disputa no TSE nesta reta final da eleição presidencial. O atual presidente da República conseguiu o direito de resposta em 14 inserções do petista e aguarda a decisão da Justiça Eleitoral sobre outros casos. A campanha do presidenciável do PL acionou a Corte, entre outros motivos, pela associação ao canibalismo feita pelos petistas. A decisão deste sábado, na prática, enfraquece a presença do mandatário do país na TV na semana que antecede o segundo turno do pleito – a propaganda eleitoral em rádio e televisão se estenderá até a sexta-feira, 28.