‘Volta para cá, Trump’, ‘defesa da liberdade’ e mais: a repercussão política da compra do Twitter

Elon Musk é conhecido por ser a favor da liberdade irrestrita de expressão; políticos esperam que o banimento de Trump da plataforma seja revogado

Pixabay/PhotoMIX-Company Twitter foi comprado por Elon Musk por US$ 44 bilhões



A compra do Twitter, uma das maiores redes sociais do mundo, pelo bilionário sul-africano Elon Musk repercutiu de maneira positiva entre políticos brasileiros, principalmente entre os governistas. Isso porque o empresário é conhecido por ser a favor da liberdade irrestrita de expressão. Nesta terça-feira, 25, antes do anúncio da compra, Musk afirmou que espera que até seus maiores críticos permaneçam na plataforma. “Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão”, escreveu. A frase logo foi retuitada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também compartilhou uma postagem com os dizeres: “Ei, Elon Musk, é uma ótima semana para liberar o Donald Trump“. A publicação também aconteceu antes do anúncio oficial. O ex-presidente dos Estados Unidos foi banido da plataforma no começo de 2021 após fazer uma série de postagens encorajando e defendendo a invasão ao Capitólio dos EUA.

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) foi uma das primeiras a se manifestar sobre a compra do Twitter. “A compra do Twitter por Elon Musk é um importante passo na luta pelas liberdades. Os globalistas estão em cólicas”, afirmou a parlamentar. Em seguida, foi a vez do assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Filipe Martins, se manifestar. Segundo ele, Musk concedeu “indulto” do Twitter. A declaração é uma referência “indulto da graça” concedido por Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) — condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e 9 meses de prisão e a perda dos direitos políticos em decorrência de ameaças aos ministros e por atos antidemocráticos. Apoiadores do parlamentar defendem que ela apenas usou sua “liberdade de expressão” para criticar os magistrados. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) relembrou a frase de Musk nesta manhã e comemorou o engajamento. “1 milhão de curtidas. Viva o Twitter, a terra da liberdade!”, festejou. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) é um dos que acredita que Musk revogará o banimento de Trump da plataforma. “A liberdade não tem preço, mas o Elon Musk ajuda e muito com seus bilhões! Volta pra cá, Trump!”, pediu o parlamentar.

Elon Musk concedeu indulto ao Twitter. — Filipe G. Martins (@filgmartin) April 25, 2022

"Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão" – @elonmusk 1 MILHÃO de curtidas. Viva o Twitter, a terra da liberdade! — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 25, 2022

A liberdade não tem preço, mas o Elon Musk ajuda e muito com seus bilhões! Volta pra cá, Trump! — Carlos Jordy (@carlosjordy) April 25, 2022