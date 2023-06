Votação do PL das Fake News fica para agosto

Em evento na Universidade de São Paulo, relator do texto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), admitiu que ainda não conseguiu costurar acordo com parlamentares críticos à proposta

Billy Boss/Câmara dos Deputados Orlando Silva é o relator do PL das Fake News



O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto de lei 2.630/2020, conhecido como PL das Fake News, disse que a matéria deverá ir a votação em agosto deste ano. O parlamentar reconheceu, ainda, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontra dificuldades para negociar com o Legislativo. “Hoje, ainda não conseguimos encontrar um caminho ótimo na relação entre o governo Lula e o Legislativo”, disse. A declaração ocorreu durante evento sobre o tema realizado na última quarta-feira, 21, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). “A minha expectativa é de votar o PL 2.630 ainda no começo do segundo semestre. E isso também dará tempo para o governo Lula organizar sua base no Legislativo”, destacou. Até agosto, Silva acredita que poderá resolver dificuldades do texto, uma vez que é motivo de crítica da oposição, que teme a regulação excessiva de plataformas sociais.