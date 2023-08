Walter Delgatti diz à PF que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para invadir sistemas do Judiciário

Segundo o advogado Ariovaldo Moreira, foram R$ 14 mil em depósito bancário e o restante em espécie; defesa da deputada rechaça acusações e nega os pagamentos

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Advogado Daniel Leon Biakski, que representa a deputada federal, reiterou que a defesa apenas irá se manifestar "após integral conhecimento do conteúdo dos autos'



O hacker Walter Delgatti Neto, mais conhecido como o ‘hacker da Vaza Jato’, afirmou nesta quarta-feira, 16, durante depoimento à Polícia Federal, que recebeu cerca de R$ 40 mil da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para invadir “qualquer sistema do Judiciário”. A informação é do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Após oitiva de quase quatro horas, o advogado Ariovaldo Moreira disse que Delgatti relatou ter recebido R$ 14 mil em depósito bancário da parlamentar e o restante foi dado em espécie. Segundo a defesa, o hacker apresentou provas relacionadas aos pagamentos. “Como Delgatti está colaborando com a Justiça, colaborando com as investigações, a expectativa é que ele seja colocado em liberdade em breve”, explicou o Moreira . Em nota encaminhada à reportagem, o advogado Daniel Leon Biakski, que representa a deputada federal, reiterou que a defesa apenas irá se manifestar “após integral conhecimento do conteúdo dos autos – o que ainda não aconteceu, inclusive de referido depoimento”. Entretanto, o advogado rechaçou “qualquer acusação de prática de conduta ilícita e imoral pela parlamentar, inclusive, negando qualquer tipo de pagamento ao mencionado hacker”, comentou.