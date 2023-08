Wassef tem celular apreendido pela PF em restaurante em SP

Advogado é suspeito de envolvimento em esquema de venda ilegal de presentes dados a Bolsonaro

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro



O telefone celular do advogado Frederick Wassef foi apreendido por agentes da PF (Polícia Federal) enquanto ele jantava em um restaurante em São Paulo na noite desta quarta-feira, 16. Ele estava no shopping Morumbi, na zona sul da capital. O mandado de busca e apreensão não havia sido cumprido porque Wassef não foi localizado durante operação na última sexta-feira, 11. O advogado da família Bolsonaro é suspeito de envolvimento em esquema de venda ilegal de presentes dados em missões oficiais ao ex-presidente. Ele admitiu, em entrevista coletiva na última terça-feira, 15, que foi aos Estados Unidos em março deste ano e comprou um relógio da marca Rolex. Porém, negou ter participado de uma operação de resgate de joias a mando do ex-assessor de Bolsonaro Mauro Cid.

De acordo com a PF, a jóia foi dada a Bolsonaro no Oriente Médio e vendida ilegalmente a Wassef por Cid. “Usei do meu dinheiro para pagar o relógio. O meu objetivo quando comprei o relógio era cumprir decisão do Tribunal de Contas da União (TCU)”, disse o advogado, mas não forneceu mais detalhes. Ele ainda afirmou que a compra foi declarada à Receita Federal.