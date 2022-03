Weintraub: ‘Daniel Silveira será derrotado pois depende do Centrão’

Ex-ministro da Educação criticou os partidos centristas e chamou deputados que compõem a atual base do governo Bolsonaro de ‘crocodilos’

Marcelo Camargo / Agência Brasil Abraham Weintraub, ex-ministro da educação e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo



O ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Abraham Weintraub, utilizou as suas redes sociais para afirmar que Daniel Silveira não sairá vencedor do seu ‘embate’ contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pois o seu “sucesso depende do Centrão.” Segundo o ex-membro do governo Bolsonaro, “foi um engodo abraçar esses crocodilos” pois os partidos de centro “não defendem a liberdade, nossos valores ou o Brasil”. Na última quarta-feira, em entrevista à Jovem Pan, Daniel Silveira ressaltou que colocará a tornozeleira eletrônica imposta pelo magistrado após o juiz bloquear todas as contas bancárias ligadas a Silveira e que as multas diárias sejam descontadas “diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados”. “Não vou me submeter a isso”, explicou o parlamentar.