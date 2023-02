Zambelli se defende de críticas e diz que ‘é hora de mirar no PT, não de brigar com STF’

Deputada alega que possível impeachment de um ministro faria Lula indicar um novo nome à Suprema Corte: ‘Vai entrar alguém pior ou melhor?’

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 24/10/2022 Zambelli também negou que tenha criticado Bolsonaro e disse ter sido uma das pessoas que defendeu o ex-mandatário



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) usou as redes sociais para rebater críticas de seus eleitores a respeito das declarações sobre o Supremo Tribunal Federal (STF). Em live nesta quinta-feira, 23, a parlamentar negou que tenha afirmado que “pediu uma trégua” à Suprema Corte, alegando que ela foi quem deu trégua ao tribunal. “Disse que procurei o Alexandre de Moraes quando estava quase completando três meses, liguei no gabinete dele e pedi para falar com ele. O que eu diria, que eu cheguei a não conversar, ele não me atendeu. Diria que agora não é hora de brigar com o STF”, inicia a deputada. Na visão dela, o momento não é de embates com os ministros porque um possível impeachment de um dos 11 magistrados levaria Lula a fazer uma nova indicação à Suprema Corte. “Vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor que eles? Acham que alguém indicado por Lula vai ser melhor que Alexandre de Moraes, mais bonzinho e complacente? Não vai, galera. Sinto muito, mas não vai. O que eu disse é que não é hora de brigar com o STF, é hora de mirar no PT. Não peço trégua ao STF, eu dou trégua ao STF”, acrescentou a parlamentar na gravação, compartilhada no Instagram.

A fala de Zambelli acontece após reações de internautas e seguidores com críticas às declarações da deputada em entrevista à Folha de S. Paulo nesta quinta, onde minimiza chances de prosseguir com um pedido de impeachment de um ministro e ser hora de “virar a chave” após derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Nas redes sociais, seguidores da parlamentar falam em “traição” a seguidores chamam a parlamentar de “oportunista” e “judas” e a acusam de traição ao ex-presidente Bolsonaro. “Realmente o Bolsonaro está praticamente sozinho. Até tu, Zambelli”, escreveu um seguidor no Instagram, identificado como Raul Ruschel. “Você perdeu uma boa possibilidade de ficar calada”, escreveu outra internauta, identificada como Grazielly Cunha. “Que isso Carla, mandou muito mal . Muito mal mesmo, decepcionado demais com você. Votei em você de olho fechado e agora você diz que as falas do presidente podem sim ter influenciado um ataque [do 8 de janeiro em Brasília]? Que não é hora de bater em STF? Papelão”, disse outro. Na transmissão ao vivo, a deputada também negou que tenha criticado Bolsonaro e disse ter sido uma das pessoas que defendeu o ex-mandatário. “Todo mundo que atacava Bolsonaro virava meu alvo, todo mundo que ia atrás do Bolsonaro eu criticava”, completou. O site da Jovem Pan tentou contato com a assessoria da deputada Carla Zambelli, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

