Zanin diz em sabatina que ‘direito à vida’ é garantia constitucional

Apesar de não se declarar contra ou a favor do aborto, advogado observou que existem regras consolidadas no país sobre interrupção voluntária da gravidez

Pedro França/Agência Senado Cristiano Zanin é sabatinado nesta quarta-feira, 21, no Senado



Sabatinado nesta quarta-feira, 21, no Senado, o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), disse aos senadores que o direito à vida é uma garantia fundamental prevista na Constituição. Apesar de não se declarar contra ou a favor do aborto, o criminalista observou que existe um arcabouço normativo consolidado no país que normatiza hipóteses de exclusão de ilicitude para interrupção voluntária da gravidez.