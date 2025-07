Zé Trovão é escolhido para liderar comissão de mobilização nacional da oposição

Deputado irá coordenar ações e manifestações contra decisões do STF ao lado de Rodolfo Nogueira; oposição promete intensificar protestos em defesa de Jair Bolsonaro

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados 'Seremos as vozes de Bolsonaro que ecoarão nas ruas, defendendo a liberdade de falar', disse o deputado



O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) foi anunciado nesta segunda-feira (21) como coordenador da comissão de Mobilização Nacional da oposição ao Governo Federal. Ele atuará ao lado do parlamentar Rodolfo Nogueira (PL-MS). A decisão foi comunicada durante uma coletiva de imprensa realizada por deputados e senadores oposicionistas em Brasília.

A comissão terá como foco principal organizar e direcionar manifestações em diferentes regiões do país, em resposta às sanções impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente após decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não vamos parar de lutar. Seremos as vozes de Bolsonaro que ecoarão nas ruas, defendendo a liberdade de falar, pensar e agir. Esse movimento é o início de algo gigante em favor do Brasil”, declarou Zé Trovão.

A criação da comissão ocorre em meio a um ambiente político conturbado, marcado por operações da Polícia Federal que miram aliados do ex-presidente. A oposição vem prometendo intensificar sua atuação nas ruas e nos plenários do Congresso Nacional, denunciando o que chama de perseguição política e cerceamento das liberdades individuais.

Zé Trovão, conhecido por sua proximidade com a categoria dos caminhoneiros e pela atuação em movimentos de mobilização nacional, deverá liderar os próximos passos da estratégia oposicionista junto à sociedade civil e aos movimentos alinhados ao ex-presidente.