Zema admite que pode ser candidato à Presidência em 2026

Durante live do canal Ranking dos Políticos, governador disse que ‘não faz diferença’ se tiver de varrer as ruas de Brasília ou concorrer ao Planalto

DOUG PATRÍCIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de Minas poderá concorrer a presidência em 2026



Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, confirmou na última terça-feira (2) que poderá ser candidato a presidente no ano de 2026 se o seu nome for um dos cotados por aqueles que integram o seu grupo de políticos. “Nós, governadores de centro-direita, temos conversado muito, nos aproximado, e no que depender de mim estarei apoiando o nome que o grupo vier analisar como o mais viável. Se for o meu, serei candidato”, afirmou o governador durante uma live do Ranking dos Políticos. “É algo que terá de ser construído, baseado em pesquisas, alianças, mas quero ajudar o Brasil. Para mim, não faz diferença se eu tiver de varrer as ruas de Brasília ou ser candidato a presidente”, disse ele para o canal, que tem como objetivo avaliar deputados e senadores e entre os seus mantenedores está a produtora conservadora Brasil Paralelo. O governador, que terá que deixar o cargo no ano das eleições tem se mantido distinto em relação à sua candidatura. Zema é cotado para ser um dos postulantes da direita, visto que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou inelegível em 2023.