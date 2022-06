Bolsonaro na Cúpula das Américas, apoio do PSDB à Tebet e muito mais: confira os destaques da semana

Ponto Final também fala sobre a decisão do STF de manter a cassação de Fernando Francischini, cassado por propagar fake news contra a urna eletrônica

Jim Watson / AFP Bolsonaro durante encontro bilateral com Joe Biden na Cúpula das Américas



Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no “Ponto Final”, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Saiba mais sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a cassação do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR), o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a Corte, o encontro bilateral do mandatário brasileiro com Joe Biden na Cúpula das Américas, a oficialização do apoio do PSDB à candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) e o primeiro caso da varíola dos macacos no Brasil. Confira: