Primeira parcela de R$ 600 do Bolsa Família começa a ser paga nesta quarta, sem R$ 150 por criança

Nova parte do recurso, prometida em campanha e destinada a pessoas com filhos de até 6 anos, só deve passar a ser transferida em março; programa vai beneficiar 21,9 milhões de famílias com R$ 13,38 bilhões

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mesmo cartão e plataformas utilizados para saque do Auxílio Brasil podem continuar sendo usados pelos beneficiários



A primeira parcela de R$ 600 do Bolsa Família, que volta a ter esse nome após o governo Bolsonaro ter alterado para Auxílio Brasil durante sua gestão, começa a ser paga nesta quarta-feira, 18. O pagamento será feito até o dia 31 de janeiro, seguindo progressão do Número de Identificação Social (Nis), a começar pelo final 1 e encerrando com o final 0. O número é encontrado no atual cartão do Auxílio Brasil. O formato do calendário de pagamento é o mesmo já aplicado atualmente, não tendo sofrido alterações. As datas foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Apesar do pagamento mínimo ser de R$ 600 – como prometido pelo presidente Lula durante sua campanha eleitoral, aprovado pelo Congresso Nacional o final de 2022 e sancionado na última segunda-feira no orçamento de 2023 – os R$ 150 por criança de até 6 anos também prometidos por Lula na campanha ainda não entrará na distribuição de renda. Segundo o ministério do Desenvolvimento, esse novo recurso só deverá passar a ser distribuído a partir de março, quando o programa passará a se chamar “Novo Bolsa Família”. O governo espera atender 21,9 milhões de famílias com a transferência de renda, utilizando R$ 13,38 bilhões.

Calendário de pagamento

18 de janeiro – NIS de final 1

19 de janeiro – NIS de final 2

20 de janeiro – NIS de final 3

23 de janeiro – NIS de final 4

24 de janeiro – NIS de final 5

25 de janeiro – NIS de final 6

26 de janeiro – NIS de final 7

27 de janeiro – NIS de final 8

30 de janeiro – NIS de final 9

31 de janeiro – NIS de final 0

Os beneficiários não precisarão, neste momento, trocar de cartão ou fazer alterações no formato de recebimento do Auxílio Brasil para receber o Bolsa Família.