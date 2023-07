Revelações sobre caso Marielle, desvalorização do dólar e regulamentação das apostas esportivas: confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também pauta repercussão e possíveis contestações na justiça após mudança do logotipo do Twitter

Reprodução/Instagram: @marielle_franco Marielle Franco foi assassinada em março de 2018, no Rio de Janeiro



Após delação à Polícia Federal (PF), a investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes ganhou um novo capítulo. Acusado de dirigir o carro usado na noite do crime, Élcio Queiroz confirmou sua participação e apontou outros envolvidos. Em depoimento, o ex-policial militar afirmou que o sargento reformado Ronnie Lessa efetuou os disparos que mataram o motorista e a vereadora. Queiroz também revelou detalhes do envolvimento do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa e do sargento reformado Edimilson Oliveira da Silva. Segundo dados da TradeMap, entre janeiro e 24 de julho deste ano, o dólar registrou a maior desvalorização em oito anos, com queda acumulada de 9,05%. Na terça-feira, 25 de julho, a moeda operava perto da estabilidade frente ao real, com alta de 0,12%, cotado a R$ 4,73, o menor patamar em 15 meses. Também na terça-feira, a medida provisória que regulamenta apostas esportivas no Brasil foi publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União. A MP determina que empresas de “bets” sejam taxadas em 18% sobre a receita obtida com os jogos, após o pagamento do prêmio aos apostadores. A tributação imposta é superior à inicialmente prevista pelo governo em maio, que seria de 16%. Confira o Ponto Final e fique por dentro dos principais destaques desta semana.