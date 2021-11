Ricardo Salles é o novo comentarista da Jovem Pan News

Ex-ministro do Meio Ambiente estreia nesta quinta-feira às 12h30 no programa Top Of The Hour

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 03/05/2021 Ricardo Sales, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro



A TV Jovem Pan News anuncia mais uma contratação. A partir desta quinta-feira, 4, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (sem partido), será o novo comentarista do programa Top Of The Hour, um jornal que começa às 12h30 e que traz os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Salles chega para fazer parte de um time de comentaristas que conta com nomes como José Maria Trindade, Bruna Torlay entre outros. O canal Jovem Pan News está disponível na frequência 576 da Claro, 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e no aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play. Além disso, terá transmissão nas antenas parabólicas, canal 7, no Panflix, o aplicativo de streaming da Jovem Pan, e no portal da Jovem Pan.

A emissora nasce carregando o DNA de quase 80 anos de sucesso no rádio e em plataformas de streaming, com foco em notícias factuais, esportes, opinião e entretenimento. A cobertura terá como principais atributos a agilidade e a objetividade, características da linguagem do rádio, liderados por um time de comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo. A robusta programação da TV Jovem Pan News inicia com o já tradicional programa jornalístico Jornal da Manhã, que mantém umas das maiores audiências da programação diária do grupo. Também estarão na grade Os Pingos Nos Is, Três em Um e Direto ao Ponto, além de programas de entretenimento como Morning Show, Pânico e Mulheres Positivas. As novidades ficam com as estreias do Headline News, um jornal de hora em hora com as principais notícias do momento, e do Jornal da Jovem Pan, que trará reportagens e análises aprofundadas sobre os assuntos importantes do dia, das 21h30 às 23h.