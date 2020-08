Saiba como baixar o RG digital no seu celular

A Polícia Civil de SP lançou aplicativo para download do documento para smartphone; versão digital vale em todo o território nacional, mas não substitui obrigatoriedade de emissão do RG impresso

Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Aplicativo está disponível nas lojas digitais de todos os sistemas operacionais, como Android e iOS



A Polícia Civil de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 12, o aplicativo RG Digital SP, que permite baixar uma versão do documento de identificação em qualquer smartphone. O programa está disponível de forma gratuita e pode ser adquirido nas lojas digitais do Android, iOS ou outros sistemas operacionais. A medida visa facilitar situações onde o documento é necessário, além de dar mais agilidade na emissão da versão física do RG.

Confira abaixo os principais pontos para baixar o RG digital:

1) Quem pode baixar?

A versão digital está disponível para os documentos emitidos a partir de 4 de fevereiro de 2014. Eles possuem a numeração na cor vermelha e tem um QR Code estampado na parte de trás. O solicitante também deve estar cadastrado no Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (Abis) da Polícia Civil. Caso não possua essa versão do RG, o interessado deve emitir uma nova via para ter acesso ao tipo digital.

2) Como baixar o RG digital?

O aplicativo RG Digital SP está disponível nas lojas digitais de todos os sistemas operacionais, como Android e iOS. Após o download, basta abrir o aplicativo, selecionar a opção “Adicionar RG” e escanear o código QR impresso no verso do documento. O aplicativo vai direcionar para a sessão “prova de vida”, que fará a biometria facial do portador do documento. Só é possível baixar a verão do RG digital em um único aparelho smartphone.

3) Qual a validade do RG Digital?

O formato eletrônico RG é válido em todo o território nacional, porém não substitui a necessidade de emissão do documento físico. O aplicativo também pode ser usado para solicitar a segunda via do RG.

4) O que fazer em caso de perda, furto ou roubo do celular?

O sistema digital é protegido por um mecanismo de biometria, senha e criptografia. Em caso de roubo ou furto, a vítima deve registrar um Boletim do Ocorrência na delegacia eletrônica ou ir pessoalmente a uma unidade policial. Caso o celular que contenha a cópia do RG digital for perdido ou parar de funcionar, basta reinstalar o aplicativo em outro aparelho e repetir o processo de emissão.