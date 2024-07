Amazônia Azul: riqueza submersa e desafios para a sustentabilidade

A área de cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados possui vasta biodiversidade e recursos naturais, comparáveis às riquezas da Floresta Amazônica

Um tesouro brasileiro pouco conhecido, mas de imensa importância. Trata-se do espaço marítimo sob jurisdição do Brasil que abrange uma área de cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Esse território marinho é chamado de Amazônia Azul devido à sua vasta biodiversidade e recursos naturais, comparáveis às riquezas da Floresta Amazônica. A importância vai além da biodiversidade. Ela é fundamental para a economia brasileira, abrigando importantes reservas de petróleo e gás, além de recursos pesqueiros que sustentam milhares de famílias. Além disso, as águas são rotas essenciais para o comércio marítimo, importantes para o transporte de mercadorias. No entanto, a Amazônia Azul enfrenta grandes desafios. A poluição das águas, principalmente pelo lixo plástico, ameaça a vida marinha e a saúde dos ecossistemas. A pesca predatória é outro problema sério, colocando em risco várias espécies e prejudicando a sustentabilidade das atividades pesqueiras. Além disso, a exploração de petróleo e gás precisa ser feita com extremo cuidado para evitar desastres ambientais.

Para proteger esse vasto território, é essencial implementar e reforçar políticas de conservação. O monitoramento das atividades, a criação de áreas de proteção marinha e o combate à pesca ilegal são algumas das medidas necessárias. A Marinha desempenha um papel importante na proteção e gestão ao garantir que as águas jurisdicionais do país estejam seguras contra ameaças externas e atividades ilegais, como contrabando. Além disso, monitora a exploração de petróleo e gás, e o transporte marítimo. A atuação garante a soberania nacional, protege o meio ambiente, assegura a sustentabilidade das atividades econômicas e contribui para a segurança global dos oceanos.

A conscientização da população sobre a importância da Amazônia Azul também é fundamental. Programas educativos podem ajudar a informar sobre a necessidade de preservar nossos mares e oceanos. O oceano não tem fronteiras, e a poluição e outras ameaças podem se espalhar rapidamente, por isso, trabalhar junto com outros países para proteger os oceanos é essencial para garantir a saúde a longo prazo. Proteger esse patrimônio é responsabilidade de todos e garante que as futuras gerações possam desfrutar dos benefícios e belezas desse imenso território marinho.