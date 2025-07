Aneel orienta distribuidoras a ter plano de ação contra emergências climáticas

O objetivo é evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) emitiu uma orientação para que 22 distribuidoras de energia localizadas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul mantenham seus planos de contingência atualizados. Essa medida é uma resposta a previsões climáticas que indicam a possibilidade de eventos extremos nos próximos dias. O intuito é garantir que a infraestrutura esteja pronta para evitar interrupções no fornecimento de energia. Os planos de contingência devem incluir a mobilização de equipes treinadas e estabelecer procedimentos claros de comunicação com órgãos como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A Aneel alertou que, caso as distribuidoras não atendam a essa solicitação, poderão ser alvo de fiscalização rigorosa e enfrentar sanções.

Em uma reunião futura, a Aneel também abordará um tema importante relacionado ao leilão dos passivos do risco hidrológico. Essa discussão permitirá que Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) que possuem débitos no Mercado de Curto Prazo possam negociar títulos com grandes hidrelétricas, desde que abram mão de ações judiciais.A proposta visa proporcionar maior segurança jurídica para os agentes que desejam participar do leilão, facilitando a regularização das pendências financeiras. Essa iniciativa é vista como uma forma de estimular a participação de pequenos geradores no mercado, promovendo um ambiente mais competitivo e equilibrado.

