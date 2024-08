Brasil e Chile firmam acordo para fomentar comércio e sustentabilidade

Os dois países assinaram uma declaração para simplificar comércio de cosméticos e promover sustentabilidade na economia regional

Pixabay Acordo entre os dois países tem o objetivo de simplificar a comercialização de cosméticos



O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, participou de um evento em Santiago, Chile, onde enfatizou a importância da integração regional para o governo brasileiro. Ele destacou que tanto o Brasil quanto o Chile possuem características que podem ser exploradas para fomentar o crescimento econômico na América do Sul. Durante o encontro, foi firmada uma declaração conjunta entre os dois países com o objetivo de simplificar a comercialização de cosméticos. Essa iniciativa visa diminuir a burocracia, reduzir prazos e cortar custos para os envolvidos nas operações de exportação e importação. Elias Rosa também mencionou a intenção de estabelecer um acordo que promova a complementaridade econômica, favorecendo a verticalização da indústria.

O secretário abordou a relevância da sustentabilidade em suas diversas dimensões — social, econômica e ecológica — como um diferencial competitivo. Ele ressaltou a necessidade de avançar em tecnologia para atrair novos investimentos, além de considerar a descarbonização uma oportunidade significativa para o setor industrial da região. A nova legislação brasileira sobre a produção de hidrogênio verde foi citada como um exemplo de inovação nesse contexto. Elias Rosa também comentou sobre a Estratégia Nacional de Economia Circular, que visa otimizar recursos e promover um desenvolvimento mais sustentável. Ele acredita que a colaboração com o governo chileno pode resultar em benefícios mútuos, ampliando as oportunidades de investimento e fortalecendo as relações comerciais entre os dois países. A expectativa é que essas iniciativas contribuam para um ambiente de negócios mais dinâmico e integrado na América do Sul.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA