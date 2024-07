Calor extremo nos EUA faz latas de bebidas explodirem em voos

O verão de 2024 trouxe desafios inéditos aos Estados Unidos. Com temperaturas ultrapassando os 54°C em algumas regiões, o calor extremo está causando situações inusitadas e preocupantes. Um dos fenômenos mais curiosos é a explosão de latas de bebidas durante voos. As altas temperaturas aumentam a pressão interna nas latas de bebidas e ao abri-las o líquido explode. Vinte funcionários ficaram feridos nas últimas semanas. O incidente fez as companhias aéreas estocarem menos latas em caminhões de abastecimento para limitar o tempo em que passam no calor e até interromper o embarque dessas latas quando as temperaturas passam dos 36 graus. As empresas ainda recomendam aos passageiros evitarem transportar latas de bebidas em voos ou utilizar bolsas térmicas para mantê-las resfriadas.

Esse é apenas um dos desafios que a aviação enfrenta por causa do aquecimento do planeta que também aumenta as tubulências por causa da maior instabilidade atmosférica. Estudos indicam que a turbulência em céu claro, que é particularmente perigosa porque é difícil de prever, pode se tornar até três vezes mais comum até o final do século. Isso representa um risco significativo para a segurança dos voos. O desempenho das aeronaves também é comprometido. O ar mais quente é menos denso, o que reduz a sustentação das asas e a eficiência dos motores, as aeronaves precisam de mais pista para decolar e podem ser obrigadas a voar com menos passageiros ou carga para garantir a segurança. Em alguns casos, isso pode levar ao cancelamento de voos. Altas temperaturas também podem danificar a infraestrutura dos aeroportos, causando o derretimento do asfalto das pistas, o que resulta em atrasos e maiores custos de manutenção. Aeroportos costeiros estão sob ameaça devido à elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos. Inundações podem danificar infraestruturas e interromper operações aeroportuárias. Em alguns casos, pode ser necessário investir em defesas costeiras ou até considerar a realocação de aeroportos inteiros. A frequência de eventos climáticos extremos, como tempestades, furacões e nevascas, está aumentando, o que pode causar mais interrupções nos voos, atrasos e cancelamentos, além de elevar os riscos operacionais para as companhias aéreas.

Para enfrentar esses desafios, as companhias aéreas e os gestores de aeroportos estão adotando diversas medidas. Há um esforço contínuo em investir em novas tecnologias e infraestrutura que possam suportar melhor as condições climáticas extremas. Além disso, as empresas estão ajustando procedimentos operacionais, incluindo recomendações sobre o transporte de bebidas e revisões nas rotas de voo para evitar áreas de turbulência severa. Os impactos das mudanças climáticas na aviação são um claro sinal de que precisamos agir para mitigar esses efeitos. À medida que as temperaturas continuam a subir, espera-se que a aviação enfrente desafios cada vez maiores, o que exige adaptações constantes e investimentos significativos para garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas.