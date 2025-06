Chefe dos Bombeiros da Califórnia destaca tecnologia no combate a incêndios e reforça parceria com Mato Grosso

Daniel Berland participou de congresso em Cuiabá; estado americano opera hoje com mais de 1.200 câmeras com IA, satélites de baixa órbita e sistemas informatizados instalados em viaturas;

Marcelo Camargo/Agência Brasil Com o auxílio de aviões, brigadistas combatem incêndios florestais no Pantanal



Durante participação no Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais (ForestFire), realizado em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o chefe do Corpo de Bombeiros da Califórnia, Daniel Berland, defendeu a prevenção como a principal estratégia no enfrentamento à crise global dos incêndios florestais. O evento ocorreu entre os dias 16 e 18 de junho e reuniu mais de 8 mil participantes no Centro de Eventos do Pantanal. Segundo Berland, mais de 95% dos incêndios na Califórnia têm origem humana — acidental ou intencional — e, por isso, são evitáveis. Ele afirmou que o estado norte-americano tem investido em ações preventivas, aumento de efetivo, renovação de equipamentos e ampliação de orçamento nos últimos dez anos.

“Apenas responder aos incêndios não é suficiente. É preciso preparar as comunidades e fazer o manejo adequado das florestas”, disse o comandante. Berland também destacou o papel da tecnologia no combate ao fogo. A Califórnia opera hoje com mais de 1.200 câmeras com inteligência artificial, satélites de baixa órbita e sistemas informatizados instalados em viaturas. Esses recursos, segundo ele, permitem identificar incêndios com agilidade — mais de 20% são detectados antes mesmo de qualquer aviso da população.

Apesar dos altos investimentos anuais, que ultrapassam bilhões de dólares, Berland reconhece que os prejuízos ambientais e econômicos ainda são maiores. No entanto, ele avalia que os resultados na redução de danos já são perceptíveis. Durante o congresso, Berland elogiou a organização do evento e manifestou interesse em fortalecer a cooperação técnica entre a Califórnia e Mato Grosso. “É um estado com grande riqueza ambiental e comprometimento com a prevenção. A relação tem tudo para crescer, como já acontece com o Chile”, afirmou.

Considerado o principal fórum sobre incêndios florestais da América Latina, o ForestFire reuniu especialistas de diversos países para discutir prevenção, uso de tecnologias, manejo integrado e parcerias internacionais. O evento foi promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, com apoio do governo estadual, além de patrocínio de empresas privadas e instituições ligadas ao agronegócio.