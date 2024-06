Como o governo pode combater as queimadas

É preciso incentivar métodos mecânicos e biológicos para limpeza de terrenos

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Junho registrou quase 2.500 focos de incêndio no Pantanal



O Pantanal, Cerrado e a Amazônia tiveram recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024. Os incêndios já destruíram 541 mil hectares em Mato Grosso do Sul, o que equivale a cinco vezes o tamanho da capital Campo Grande. Com a estiagem antecipada e o aumento do número de incêndios, até o fim do ano, todos aqueles que fizerem o uso do fogo para renovar a pastagem ou para qualquer outra atividade, estará cometendo um delito. Foi o que decretaram os estados estados da Amazônia, de Mato Grosso e do Mato grosso do Sul. 2023 foi o ano mais quente e também com mais incêndios florestais, isso no mundo todo e o primeiro semestre de 2024 já está batendo recordes. As queimadas controladas são práticas antigas e usadas para promover a saúde dos ecossistemas, renovar pastagens, controlar o crescimento de vegetação densa e até prevenir incêndios descontrolados. Em áreas rurais e agrícolas, limpam terrenos e preparam o solo para o cultivo, seguindo regras específicas para minimizar os impactos ambientais. Já as queimadas ilegais contribuem para o desmatamento de áreas de preservação ambiental e trazem prejuízos para o meio ambiente e também para as comunidades, além de afetar economias regionais.

Como combater? A ministra, Marina Silva, ressaltou que a maior parte dos incêndios é criminosa. Então, é preciso implementar políticas mais rigorosas, fortalecer a fiscalização e incentivar a práticas alternativas de manejo de terras, como o uso de métodos mecânicos e biológicos para limpeza de terrenos. Promover educação ambiental, engajar comunidades locais, levar informação e incentivos para promover o uso da terra de forma sustentável.

Se a Amazônia é vista como o pulmão do mundo, a gente pode dizer que o Pantanal é como se fosse o ‘rim’ da América do Sul. O bioma é responsável por filtrar água, regular as cheias e faz com que fluxos de água cheguem controlados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e ainda na Bolívia, Paraguai e Argentina. A fumaça também traz danos à saúde da população e aumenta a emissão dos gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento do planeta. Combater o desmatamento, também previne incêndios. Corumbá é a cidade de Mato Grosso do Sul onde houve um aumento de derrubadas irregulares da vegetação e consequentemente, é o local onde há o maior número de queimadas.