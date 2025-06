Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos reúne líderes globais, na França

Cerca de 30 mil cientistas também estarão em Nice para discutir a conservação e uso sustentável do mar

Joseph Prezioso / AFP Cerca de 3 bilhões de pessoas depedem dos oceanos para trabalhar e se alimentar



Cerca de 30 mil cientistas, além de 100 líderes mundiais, estarão presentes em Nice, França, para a terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que terá início na próxima segunda-feira, dia 9. O evento visa fortalecer a governança global e acelerar a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14, que se concentra na conservação e no uso sustentável dos oceanos. A França, que coorganiza a conferência ao lado da Costa Rica, definiu algumas prioridades para o encontro. Entre elas, destaca-se a ratificação do Tratado de Biodiversidade em Áreas Além da Jurisdição Nacional (BBNJ), que regula o uso das águas internacionais. Embora 116 países, incluindo o Brasil, tenham assinado o tratado, apenas 31 já o ratificaram. Olivier Poivre D’Arvor, enviado da Presidência da França, enfatizou a necessidade de expandir o conhecimento científico sobre os oceanos. Ele mencionou a missão Neptune, que se dedicará à exploração dos mares por um período de 15 anos. Durante a conferência, também será apresentado o centro de pesquisas Mercator, que reunirá informações relevantes sobre os oceanos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além da conservação, a conferência abordará a promoção da pesca sustentável, a meta de proteger 30% das áreas oceânicas até 2030, a descarbonização do transporte marítimo e o combate à poluição plástica. Essas questões são fundamentais para garantir a saúde dos oceanos e, consequentemente, do planeta. Os oceanos desempenham um papel crucial no equilíbrio climático, mas enfrentam sérios desafios devido às mudanças climáticas, que resultam no aquecimento das águas e ameaçam a biodiversidade marinha. D’Arvor alertou sobre os riscos de elevação do nível do mar e a urgência de se adaptar a essa nova realidade. A mineração em águas profundas e a extração de petróleo são tópicos polêmicos que também estarão em pauta. A França busca promover uma transição para fontes de energia renováveis. A Conferência dos Oceanos se estenderá até a próxima sexta-feira, dia 13, e é considerada uma etapa preparatória para a COP-30, que ocorrerá em novembro em Belém.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA