COP30 será em Belém: Lula enfrenta críticas sobre infraestrutura e hospedagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, será realizada em Belém, apesar das críticas sobre a infraestrutura da cidade. Lula solicitou ao embaixador André Corrêa do Lago, que preside a COP30, que enfatizasse a importância do evento na capital paraense durante suas interações com a mídia. O governo brasileiro tem recebido comunicações de diversas nações expressando preocupações em relação aos altos preços de hospedagem e a logística do evento. Richard Stanslaus Muyungi, que lidera os negociadores africanos, ressaltou que a questão da acomodação é uma das principais preocupações, e que ainda não houve respostas satisfatórias por parte do governo brasileiro.

Além disso, o lançamento da plataforma oficial de hospedagem para a COP30 está atrasado. O governo havia se comprometido a divulgar o site até o final de junho, mas até o momento isso não ocorreu. Essa situação tem gerado incertezas entre os participantes e delegações que planejam comparecer ao evento. Em uma declaração conjunta, os países do Brics criticaram nações desenvolvidas por sua falta de financiamento no enfrentamento da crise climática. O grupo também mencionou a proposta do Brasil para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que será apresentada na COP30, como uma possível solução para financiar a conservação das florestas.

