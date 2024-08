Dia de Sobrecarga da Terra: entramos hoje no cheque especial ecológico

Mundo consumiu até agora mais do que a natureza é capaz de renovar em um ano

Ação Macaco Muriqui II cumpriu mandados de busca e apreensão e coibir o desmatamento ilegal em área de Mata Atlântica em Minas Gerais De acordo com a Global Footprint Network extraímos recursos naturais 1,75 vezes mais rápido do que a capacidade de regeneração do planeta



Primeiro de agosto é marcada como dia da Sobrecarga da Terra. Isso significa que, em pouco mais de sete meses, já consumimos todos os recursos que o planeta pode regenerar em um ano inteiro. É como se a gente entrasse no cheque especial ecológico, um sinal claro de que nosso estilo de vida está pressionando os limites da Terra de forma insustentável. O mundo derruba, por ano, cerca de 10 milhões de hectares de florestas, uma área equivalente ao tamanho da Coréia do Sul. Um milhão de hectares só no Brasil, a maior parte na região da amazônia. Florestas derrubadas diminuem a fauna e a flora. A poluição dos oceanos é outro grave problema. Estima-se que 8 milhões de toneladas de plástico são descartados no mar o que afeta o ecossistema marinho. A velocidade com que isso acontece, de acordo com estudos, é quase duas vezes mais rápido do que a capacidade de regeneração da natureza.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O saldo negativo, ano a ano, afeta ainda a disponibilidade de alimentos e também de água potável. De acordo com o Banco Mundial, U$ 5 trilhões são gastos, por ano, com saúde e perda de produtividade só por causa da poluição do ar. Sem contar com as secas severas e inundações, como no Rio Grande do Sul, que impactam a economia, e em todo o PIB do país. Investir em energias renováveis, promover a economia circular e incentivar a agricultura sustentável são alguns passos essenciais. O Dia da Sobrecarga da Terra é um lembrete de que nosso planeta tem limites e é precisos mudar hábitos, adotar um estilo de vida e também de gestão mais sustentáveis.