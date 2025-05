ESG entra em campo no futebol e inaugura nova fase para o esporte brasileiro

Evento marca estreia de movimento nacional que une sustentabilidade, esporte e investimento social

Rafael Ribeiro/CBF O evento acontece antes do amistoso Brasil x Japão, nesta sexta, na Arena Neo Quimica



O esporte brasileiro vive um novo momento. Com o evento “MATCH DAY – Sustentabilidade em Campo, que será realizado nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena, o país dá os primeiros passos de um movimento que propõe transformar o futebol em uma plataforma de impacto social e ambiental. A iniciativa integra o “Movimento Sustentabilidade em Campo”, que reúne lideranças do setor esportivo, empresas, entidades públicas e especialistas com o objetivo de colocar os princípios ESG — Ambiental, Social e de Governança — no centro das decisões do ecossistema esportivo. Durante o evento, que antecede o amistoso entre Brasil e Japão no futebol feminino, lideranças e convidados participaram de debates, experiências de marca e momentos de networking com foco em inovação, diversidade e responsabilidade ambiental. A agenda incluiu também rodas de conversa sobre sustentabilidade no esporte e os caminhos para torná-la uma alavanca de transformação cultural e econômica.

Mais do que simbólico, o MATCH DAY reflete uma mudança estrutural: a consciência de que ESG no esporte não é mais uma tendência, mas uma estratégia de desenvolvimento e reputação. Estudos recentes apontam que empresas com boas práticas ESG apresentam até 10% mais valor de mercado e 20% menos risco operacional, segundo a consultoria McKinsey. Ao mesmo tempo, o investimento global em ativos sustentáveis deve ultrapassar 53 trilhões de dólares neste ao, de acordo com a Bloomberg. A lógica é clara: investir em ESG não é um custo, mas uma oportunidade real de retorno financeiro, engajamento e diferenciação de marca. Quando aplicada ao esporte, essa agenda potencializa resultados. Aumento de patrocínios, fidelização de torcedores, visibilidade internacional e impacto social são apenas algumas das vantagens apontadas por especialistas.

A sustentabilidade aplicada ao futebol é também sobre gestão de riscos, inovação, diversidade e visão de futuro, afirma Marcelo Linguitte, fundador do movimento e ex-diretor do Pacto Global da ONU no Brasil. Segundo ele, o objetivo da iniciativa é consolidar o esporte como ferramenta de mobilização para causas estruturais, como a justiça climática, a inclusão e a governança ética. A proposta tem continuidade. Em agosto, será realizado o Fórum Sustentabilidade em Campo, no Museu do Futebol, com presença de especialistas nacionais e internacionais. O evento vai aprofundar os debates iniciados no MATCH DAY e fortalecer parcerias entre o setor privado, público e a sociedade civil.