Europa enfrenta onda de calor com temperaturas recordes e riscos de incêndios

A Europa enfrenta sua primeira onda de calor do ano, com temperaturas superando os 40°C em diversas regiões do sul do continente. O recorde foi registrado na Espanha, onde os termômetros marcaram impressionantes 46°C. Países como Portugal, França, Itália e Grécia emitiram alertas relacionados à saúde pública e ao risco de incêndios florestais, enquanto a Alemanha se prepara para possíveis novos recordes, com a marca de 41,2°C estabelecida em 2019. O calor intenso tem um impacto significativo na saúde de grupos vulneráveis, como idosos e crianças. Em resposta, algumas cidades italianas estão recomendando que a população evite sair de casa durante as horas mais quentes do dia. Na França, o primeiro incêndio florestal da temporada já devastou 400 hectares, evidenciando os riscos associados a essas altas temperaturas. Em junho, a média de temperatura na Alemanha foi de 18,5°C, um valor consideravelmente acima do histórico.

No último fim de semana, a Alemanha registrou 15 mortes por afogamento, refletindo os perigos associados ao calor extremo. Além disso, a temperatura do Mediterrâneo atingiu 26,1°C, um recorde para o mês de junho. Especialistas alertam que os oceanos absorvem cerca de 90% do calor gerado pelas atividades humanas, mas essa capacidade não é suficiente para mitigar o aquecimento global em curso. António Guterres, secretário-geral da ONU, enfatizou os desafios que a cooperação internacional enfrenta em meio à crise climática. Ele também mencionou os cortes em programas de assistência a nações em desenvolvimento, que agravam a situação. A combinação de altas temperaturas e a falta de apoio a países vulneráveis destaca a urgência de ações globais para enfrentar as consequências das mudanças climáticas.

