Google investe R$ 20 milhões em ações climáticas no Brasil

Investimento na América Latina busca impulsionar projetos tecnológicos e sustentáveis para combater o desmatamento e reduzir emissões no Brasil

Essa é a maior doação da organização na América Latina e será destinada ao Instituto Clima e Sociedade (iCS), com o objetivo de impulsionar soluções inovadoras que integrem tecnologia e sustentabilidade



O Google.org, braço filantrópico do Google, anunciou em dezembro de 2024 um investimento de R$ 20 milhões para combater as mudanças climáticas no Brasil. Essa é a maior doação da organização na América Latina e será destinada ao Instituto Clima e Sociedade (iCS), com o objetivo de impulsionar soluções inovadoras que integrem tecnologia e sustentabilidade. O foco principal do investimento é enfrentar desafios como o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa. Para isso, o iCS planeja lançar em 2025 um edital que selecionará iniciativas voltadas para a agropecuária sustentável, o desenvolvimento de sistemas de energia renovável, transporte de baixo carbono e soluções baseadas na natureza. A expectativa é que essas ações tenham um impacto significativo na preservação ambiental e no desenvolvimento econômico do país.

Esse movimento do Google destaca a importância do Brasil no cenário global de mudanças climáticas. O país, que abriga a Amazônia – uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta – e possui uma matriz energética predominantemente renovável, enfrenta desafios como o avanço do desmatamento e o aumento de queimadas. Dados recentes mostram que a floresta amazônica perdeu mais de 13 mil km² em 2024, agravando os impactos climáticos.Além disso, o Brasil tem um papel estratégico na transição para uma economia sustentável. Setores como a agricultura, responsável por uma parcela significativa do PIB nacional, podem se beneficiar diretamente de práticas mais sustentáveis e da adoção de tecnologias que reduzam o impacto ambiental.

A iniciativa do Google.org não apenas reafirma o potencial da tecnologia como aliada na luta contra as mudanças climáticas, mas também sinaliza o crescente envolvimento das grandes empresas na busca por soluções sustentáveis. O investimento se junta a uma série de ações globais voltadas para o enfrentamento da crise climática e destaca como o setor privado pode contribuir de forma significativa para transformar o futuro do planeta.