Governo lança Programa Selo Verde Brasil para produtos sustentáveis

Certificação vai incentivar empresas a diminuir impactos ambientais; Inmetro vai garantir aos consumidores transparência no processo

Pixabay A certificação dos produtos colocará o Brasil em destaque como líder mundial na economia verde



O governo brasileiro lançou o Programa Selo Verde Brasil, com o objetivo de identificar produtos e serviços que sigam os princípios de sustentabilidade. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, enfatizou que a iniciativa visa promover a economia verde e estimular o mercado de produtos sustentáveis, além de fomentar a inovação e a economia circular no país. O Selo Verde será concedido de forma voluntária para produtos que cumpram os critérios de sustentabilidade socioambiental estabelecidos pela ABNT. Entre os critérios estão a rastreabilidade da produção, pegadas de carbono, resíduos sólidos e eficiência energética. A certificação será feita pelo Inmetro. O secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Rodrigo Rollemberg, ressaltou que o Programa Selo Verde Brasil vai além da rotulagem, sendo uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável do setor produtivo. A certificação dos produtos colocará o Brasil em destaque como líder mundial na economia verde.

Além da certificação, o Programa prevê assistência técnica e capacitação para as empresas se adequarem aos novos critérios. A ABDI e o Sebrae serão os principais parceiros nessa ação, com foco também nas pequenas e microempresas. Está prevista a criação dos Comitês Gestor e Consultivo do Programa por meio de uma portaria do MDIC, responsáveis pela operacionalização e diálogo entre setor público e privado. A expectativa é que as primeiras normas sejam publicadas até o primeiro semestre de 2025.

Publicada por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA