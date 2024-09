Governo Federal cria Comitê Nacional para Combate a Incêndios Florestais no Brasil

O objetivo é monitorar e coordenar as iniciativas de controle e combate às queimadas

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo O Brasil possui 75,9% das áreas afetadas por incêndios na América do Sul, com o bioma Cerrado sendo o mais impactado



O governo federal anunciou a criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que terá a função de monitorar e coordenar as iniciativas de controle e combate aos incêndios florestais no Brasil. Este comitê será responsável por elaborar relatórios anuais sobre a situação dos incêndios e sugerir novos mecanismos de controle. A composição do grupo incluirá representantes de 11 ministérios, além de outros órgãos e membros da sociedade civil, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Dados recentes indicam que, entre os dias 9 e 10 de setembro, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, o que representa 75,9% das áreas afetadas por incêndios na América do Sul, com o bioma Cerrado sendo o mais impactado. Essa situação alarmante ressalta a necessidade de ações efetivas para mitigar os danos ambientais e proteger a biodiversidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As atribuições do novo comitê incluem a facilitação da articulação para um manejo integrado do fogo, além da proposta de normas e monitoramento da implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O grupo também será responsável por analisar o relatório anual sobre incêndios, que será elaborado pelo Ciman Federal, e sugerir mecanismos de coordenação para a detecção e controle de incêndios florestais. Além disso, o comitê estabelecerá diretrizes para a geração, coleta, registro, análise e divulgação de informações relacionadas aos incêndios florestais. Acompanhamento de ações de cooperação técnica internacional também fará parte das responsabilidades do grupo, visando fortalecer a resposta do Brasil a essa questão crítica.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA