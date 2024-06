Greve de servidores ambientais será decidida em assembleias nesta sexta

Sem uma eficiente fiscalização do Ibama, a área de degradação ambiental da floresta amazônica aumentou 17 vezes nos primeiros quatro meses deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em comparação ao mesmo período de 2023. Com a paralisação parcial, houve também um aumento de 81% nos incêndios: foram registrados mais de 17 mil focos, um recorde desde que os dados começaram a ser compilados em 26 anos. Todas essas ações não foram multadas e causam perdas bilionárias em faturamento, de investimentos não realizados e de uma diminuição significativa na arrecadação de tributos e royalties. Além de comprometer a imagens do país que busca liderar a agenda mundial para conter o avanço das mudanças climáticas no planeta. Mais de mil fiscais e chefias do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) entregaram os cargos em protesto pela reestruturação de carreiras. Atualmente, há mais de 4 mil vagas não preenchidas, 25% dos aprovados no último concurso abandonaram o trabalho por baixos salários.

