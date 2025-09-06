JP Sustentável Especial COP30 traz debate sobre licenciamento ambiental
Especialistas analisaram o impacto desse impasse na política ambiental do país e consequências tanto para o meio ambiente como a judicialização de mudanças na legislação
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Com apresentação da jornalista Patrícia Costa, especializada em meio ambiente, o programa vai trazer os principais debates que estarão presentes na COP30, em novembro, em Belém do Pará
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.