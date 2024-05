Petrobras busca apoio do presidente Lula para explorar petróleo na foz do Amazonas

Ibama não concedeu licenciamento na região. Expectativa da empresa é de retirar dez bilhões de barris de petróleo

ANTONIO SCORZA / AFP Indicada por Lula, Magda Chambriard, terá nome analisado pelo conselho da Petrobras



A recente solicitação da indicada à Petrobras Magda Chambriard , ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca um novo capítulo na controvérsia sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas . Esta área, situada entre os estados do Amapá e Pará, é o epicentro de um debate que envolve a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, favoráveis à exploração, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) junto ao Ministério do Meio Ambiente, que se opõem devido aos riscos ambientais. A região, conhecida por seus ecossistemas sensíveis, como mangues e florestas tropicais, além do grande sistema de recifes da Amazônia, é estimada em abrigar cerca de 10 bilhões de barris de petróleo. O Ibama, após uma rigorosa avaliação técnica, negou a licença para a exploração petrolífera, apontando para o alto impacto ambiental que essa atividade poderia acarretar. Além disso, considerando a proximidade da COP30 que será sediada pelo Pará no ano que vem, essa é uma decisão que pode atrapalhar o protagonismo do Brasil na transição para energias limpas.

Além das preocupações ambientais, há um debate econômico significativo em torno da exploração de petróleo na região. Especialistas enfatizam os riscos de investir em combustíveis fósseis, que não só têm impactos imediatos, mas também a longo prazo no clima global e regional. As consequências desses impactos podem afetar diretamente a agricultura, além de aumentar a frequência de enchentes e secas.

O impasse entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental continua a ser um tema de grande debate em todo o mundo. A sociedade e as autoridades estão agora à espera da decisão do presidente Lula, que terá que equilibrar as demandas por crescimento econômico com a urgência de proteger o meio ambiente. A decisão não só afetará a região em questão, mas também definirá a postura do Brasil no cenário global de mudanças climáticas e conservação ambiental.