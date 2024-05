Pontos emergenciais no RS receberão resíduos e serão responsáveis pelo descarte correto

Brasil produz mais de 80 toneladas de lixo por ano; país recicla apenas 4% desses resíduos

GILMAR ALVES /ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Limpeza é o primeiro passo da reconstrução após enchentes no RS; Pontos de Coleta vão receber entulho



Hoje, dia 17 de maio, é o Dia Mundial da Reciclagem. Com a água baixando, a limpeza começou no Rio Grande do Sul e deve se estender por mais dias e o que não falta por lá é entulho. Apenas Porto Alegre já removeu mais de 120 toneladas de lixo em apenas dois bairros da capital que precisam ter a destinação correta para impedir a contaminação do solo e do lençol freático. Quatro pontos emergenciais receberão resíduos e serão responsáveis pelo descarte. Em todo o brasil, o lixo ainda é um grande poluidor: são 82 milhões de toneladas de resíduos produzidos no país e apenas 4% por cento são reciclados. Todo o resto vai para aterros controlados, lixões clandestinos e a céu aberto ou nas ruas e praças das cidades.

É importante ressaltar que plástico, papel, papelão, vidro e metais têm muito valor para serem jogados fora. Além de evitar a poluição, a reciclagem impede que novos recursos naturais sejam retirados do planeta, cria ainda novas empresas responsáveis pelo destino desse material ou que usam matéria-prima secundária, o que fortalece a economia como um todo, além de ser uma importante atividade social e para a geração de renda, como os catadores, por exemplo. O alumínio por exemplo, após fundido, pode ser usado na fabricação de um novo produto.

Muitas cidades não têm sistema de coleta seletiva e o mercado para absorver o material reciclado ainda não está estruturado no Brasil. É necessário criar programas que incentivem a reciclagem pela população e pelas empresas.