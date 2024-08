Los Angeles promete primeira Olimpíadas sem carro

A cidade se prepara para receber os jogos com foco no transporte sustentável, em 2028

Schwingi/Creative Commons/10.10.2016 O plano "28 by ’28" visa implementar melhorias e soluções rápidas, mas até o momento apenas cinco projetos foram concluídos



Durante a campanha para se tornar a sede das Olimpíadas de 2028, o comitê de Los Angeles fez a promessa de realizar a edição mais sustentável da história, com a ambição de ser a “primeira Olimpíada sem carro”. Com o fim de Paris 2024, a cidade californiana agora enfrenta o desafio de aprimorar seu sistema de transporte para acomodar o grande número de atletas e visitantes que chegarão para o evento. Para atender a essa demanda, é necessário expandir as linhas de trem, aumentar a frota de ônibus e liberar faixas de tráfego. Eli Lipmen, diretor-executivo da Move L.A., demonstrou confiança em relação ao cronograma de melhorias. A prefeita Karen Bass lembrou que as Olimpíadas de 1984 foram realizadas sem grandes problemas, apesar das preocupações com o tráfego. Entretanto, a meta de realizar uma Olimpíada sem carros em Los Angeles parece um objetivo distante. O uso do transporte público caiu durante a pandemia e ainda não se recuperou completamente. Atualmente, o metrô opera em cerca de 85% da capacidade de 2019, e as viagens de transporte público costumam levar o dobro do tempo em comparação com o uso de automóveis.

Além disso, o aumento da população em situação de rua e os episódios de violência no sistema de transporte têm gerado insegurança entre os usuários. O tráfego nas ruas também aumentou, com motoristas enfrentando, em média, 89 horas perdidas em congestionamentos no último ano. As autoridades locais enxergam as Olimpíadas como uma oportunidade para revitalizar o transporte público. O plano “28 by ’28” visa implementar melhorias e soluções rápidas, mas até o momento apenas cinco projetos foram concluídos. Stephanie Wiggins, CEO do metrô de Los Angeles, ressaltou a necessidade de investimentos em infraestrutura para garantir a eficiência do sistema.

Enquanto Paris conseguiu tornar seus Jogos Olímpicos acessíveis por meio do transporte público, Los Angeles pode considerar outras estratégias, como a alteração de horários de entrega e a promoção do trabalho remoto. Durante as Olimpíadas de 2028, o metrô planeja disponibilizar mais de 2.700 ônibus e criar faixas exclusivas para ônibus nas rodovias. A prefeita Bass também mencionou que a cidade realizará ensaios gerais antes dos Jogos, com eventos como a Copa do Mundo em 2026 e o Super Bowl em 2027. Embora alguns moradores permaneçam céticos, muitos estão dispostos a utilizar o transporte público, desde que se torne uma opção conveniente e eficiente.

Publicado por Patrícia Costa