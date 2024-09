Lula destaca esforços do Brasil no combate a incêndios e mudanças climáticas na ONU

Governo reconhece desafios climáticos do país e destaca redução do desmatamento na Amazônia

Presidente destacou redução do desmatamento na Amazônia em 50% no último ano, com a meta de erradicar essa prática até 2030



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou a atuação de seu governo em relação aos incêndios que têm afetado diversas regiões do Brasil, reconhecendo, no entanto, que ainda há muito a ser feito para enfrentar a crise climática. Durante a abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, Lula destacou que sua administração não se exime de responsabilidades, mesmo diante das críticas relacionadas à seca e ao aumento das queimadas. O chefe do Executivo brasileiro ressaltou que o país enfrenta desafios significativos, como a maior enchente no Sul desde 1941 e a pior estiagem na Amazônia em 45 anos. Em agosto, incêndios devastaram cerca de 5 milhões de hectares, evidenciando a gravidade da situação. Lula também mencionou que, apesar das dificuldades, seu governo conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano, com a meta de erradicar essa prática até 2030.

Além disso, o presidente enfatizou a importância de incluir os povos indígenas e as comunidades tradicionais nas discussões sobre soluções para a preservação das florestas tropicais. Ele acredita que a participação desses grupos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes no combate às mudanças climáticas e na proteção dos biomas brasileiros. Lula também fez um anúncio significativo ao informar que o Brasil será o país anfitrião da COP-30 em 2025. Ele mencionou que a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil será apresentada ainda este ano, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C. Essa iniciativa demonstra o compromisso do governo brasileiro em atuar de forma proativa nas questões ambientais em um cenário global.

